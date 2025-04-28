В Омске продлили арест обвиняемому в убийстве московской школьницы. В СИЗО мужчина пробудет как минимум до конца мая, затем срок его пребывания под стражей в ожидании приговора снова продлят.
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В Омске продлили арест обвиняемому в убийстве московской школьницы. В СИЗО мужчина пробудет как минимум до конца мая, затем срок его пребывания под стражей в ожидании приговора снова продлят.