Котенок: Дамаск пал без сопротивления

Западные медиа подтвердили захват Дамаска сирийскими повстанцами.Военный репортер Юрий Котенок сообщил в своем телеграм-канале, что террористы полностью овладели столицей Сирии, а силы правительства не смогли оказать им сопротивление.
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