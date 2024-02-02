Ужасающие картинки глумлений над поверженными, не трогали тонкие струны его души - лишь одно взбесило Кедми - позиция Путина, осудившего Израиль...

Сергей Николаевич По больше бы таких друзей как Израиль, который появился благодаря СССР и который остановил нацистские печи которые топили евреями то и врагов больше не нужно.

саша пупкин Поитолог попутал теплое с мягким))) Куда ты лезешь с советами к взрослым дядькам??? Сиди на попе ровно, а то как славик ковтун допиздишься и поедешь к себе в кибуц апельсины выращивать.