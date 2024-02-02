Ужасающие картинки глумлений над поверженными, не трогали тонкие струны его души - лишь одно взбесило Кедми - позиция Путина, осудившего Израиль...

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Сергей Николаевич
По больше бы таких друзей как Израиль, который появился благодаря СССР и который остановил нацистские печи  которые топили евреями  то и врагов больше не нужно.
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17 час.
саша пупкин
Поитолог попутал теплое с мягким))) Куда ты лезешь с советами к взрослым дядькам??? Сиди на попе ровно, а то как славик ковтун допиздишься и  поедешь к себе в кибуц апельсины выращивать.
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17 час.
Россиянин
Да уж... А я думал евреи умные...
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16 час.

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