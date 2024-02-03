FAZ: Германия подпишет договор о безопасности с Украиной 16 февраля

Власти Германии и Украины могут заключить договор о двусторонних гарантиях в области безопасности. Это произойдет в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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