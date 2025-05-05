"Ъ": экономика США в январе—марте впервые за три года сократилась на 0,3%

Валовой внутренний продукт США за первый квартал 2025-го впервые за три года сократился на 0,3%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительные оценки Бюро экономического анализа при минторге страны.
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