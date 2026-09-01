Русская весна
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Русская весна

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Защита Родины в надёжных руках: молодёжь и ветераны СВО идут в военные ВУЗы (ВИДЕО)

Защита Родины в надёжных руках: молодёжь и ветераны СВО идут в военные ВУЗы (ВИДЕО)

В этом году в МосВОКУ на первый курс зачислено более 800 курсантов, более ста из которых являются участниками СВО, в учебном процессе максимально внедряется опыт боевых действий в ходе СВО.

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