Петербуржцы рассказали, планируют ли брать кредит на летний отпуск

Был проведен опрос 66% работающих петербуржцев намерены взять отпуск этим летом. Из них 20% собираются отдыхать дома, 11% отправятся на дачу или в деревню, 30% планируют путешествовать по России, а 5% – за границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии