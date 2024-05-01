Возраст выхода: что ждать от хоккейной сборной России в майском турне

Для хоккейной сборной майское турне с несколькими матчами против белорусов — уже привычное дело. Международный бан для российского профессионального спорта продолжается уже больше двух лет, и за это время наши сборные уже начали привыкать к новому формату.
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