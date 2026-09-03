3 сентября 1971 года в Калуге написали письмо потомкам

В сентябре 1971 года на въезде в Калугу с моста через Оку и дамбы начали возводить монумент 600-летию города, известный в народе как «Шарик».
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