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3 сентября 1971 года в Калуге написали письмо потомкам

3 сентября 1971 года в Калуге написали письмо потомкам

В сентябре 1971 года на въезде в Калугу с моста через Оку и дамбы начали возводить монумент 600-летию города, известный в народе как «Шарик».

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