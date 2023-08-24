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Куат Хамитов о предложении от UFC: «Мне звонили менеджеры из США, но в тот момент UFC был продан»

Казахстанский боец Куат Хамитов рассказал предложении от UFC: «Уровня хватало и были предложения. Все упиралось в спонсорство и финансы на самом деле.

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