Трамп пообещал каждому американцу по $5000 при победе республиканцев

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выплатит каждому совершеннолетнему гражданину страны по пять тысяч долларов, если Республиканская партия удержит обе палаты Конгресса на промежуточных выборах в ноябре.
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