Большинство россиян считают, что у них высокая производительность труда

Больше половины россиян (59%) считают свою трудовую продуктивность высокой. Еще 30% участников опроса оценивают свою продуктивность как среднюю, лишь 1% признались в низкой производительности, а 2% затруднились ответить.
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