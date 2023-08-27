Еврокомиссия призвала Россию возобновить зерновую сделку

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕК призывает Российскую Федерацию возобновить зерновую сделку, ведь введенные Москвой ограничения на поставку украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева.