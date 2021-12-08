Происшествия

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В Приморском крае полиция провела акцию «Нет экстремизму и ксенофобии»

В Приморье сотрудники полиции проводят информационно-профилактическую акцию «Нет экстремизму и ксенофобии».

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