Глава КамАЗа раскрыл, сколько дилеры зарабатывают на грузовиках

В беседе с газетой «Ведомости» Сергей Когогин заявил, что спекулятивные цены в разгар прошлого года привели к тому, что маржа дилеров выросла с обычных 200-500 тысяч рублей до двух миллионов рублей! Впрочем, в 2024 году автосалонам придётся подужаться: по мнению гендиректора КамАЗа на рынке произошло затоваривание, поэтому дисконт на тягачи уже достигает 30 процентов.