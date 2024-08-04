Мимо санкций: поставки сжиженного газа из России в Европу сравнялись с поставками из США

Евросоюз вновь увеличивает свою зависимость от российского газа для удовлетворения своих потребностей, оставляя позади экономические усилия, которые предпринимались после 24 февраля 2022 года с целью «наказания страны-агрессора».
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