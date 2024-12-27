Последняя пятница года решила нас пощадить и не наваливать гору праздников, которые сложно впихнуть посреди суеты и горящих дедлайнов, так что мы сейчас быстренько управимся.
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Последняя пятница года решила нас пощадить и не наваливать гору праздников, которые сложно впихнуть посреди суеты и горящих дедлайнов, так что мы сейчас быстренько управимся.