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Российские ученые разработали ракету-планер для уничтожения подводных целей

Российские ученые разработали ракету-планер для уничтожения подводных целей

Ученые из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали планирующую ракету с самонаводящимся снарядом для поражения подводных целей.

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