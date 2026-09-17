Силовики обнаружили 8 кг наркотиков у подпольных "агрономов" из Петербурга

У троих петербуржцев нашли 8 кг наркотиков и 50 кустов «запрещенки». Возбуждено уголовное дело. В Северной столице задержали троих мужчин, обвиняемых по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.
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