"Не нужно обманывать". Эксперт оценил предложение запретить скидки маркетплейсам

Экономист рассказал amic.ru о формировании цен на популярных интернет-платформах и развеял заблуждения вокруг них Утверждение о том, что скидки на маркетплейсах подстегивают инфляцию в России, не имеет ничего общего с реальностью, а его автор, видимо, не понимает, как устроена экономика и финансовая система, не говоря уже о работе этих площадок, так оценил в беседе с amic.