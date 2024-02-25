Ученый рассказал о влиянии фасоли на долголетие

Американский исследователь феномена долгожительства Дэн Бюттнер в своем исследовании обнаружил, что одним из ключевых компонентов рациона долгожителей является фасоль, включая чечевицу и горох, пишет Daily Mail .
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