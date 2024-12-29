Израиль готовится к военной кампании против йеменских хуситов

Израиль разрабатывает планы военной кампании против йеменской группировки «Ансар алла», ожидая при этом проблем из-за возможного наличия у той туннелей, со ссылкой на израильские СМИ 29 декабря сообщает Shafaq News.
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