В Рязани спасли ребенка с ожогом глаз из-за клея

В Рязани врачи оказали помощь ребенку, который получил химический ожог из-за попавшего клея. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ им.
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