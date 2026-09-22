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Газета.ру

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В Рязани спасли ребенка с ожогом глаз из-за клея

В Рязани спасли ребенка с ожогом глаз из-за клея

В Рязани врачи оказали помощь ребенку, который получил химический ожог из-за попавшего клея. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ им.

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