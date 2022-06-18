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Правозащитница Мира Тэрада ответит на вопросы гостей в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Правозащитница Мира Тэрада ответит на вопросы гостей в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко КИБЕР ФРОНТ Z проведет вечер, участниками которого станут правозащитница и глава основанного Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада и председатель Русской общины в США Елена Бренсон.

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