Правозащитница Мира Тэрада ответит на вопросы гостей в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко КИБЕР ФРОНТ Z проведет вечер, участниками которого станут правозащитница и глава основанного Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада и председатель Русской общины в США Елена Бренсон.