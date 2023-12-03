Чиновникам запретят использовать иностранные мессенджеры в личных целях

Госслужащим в РФ хотят запретить использование иностранных мессенджеров в личных целях. Письмо с таким предложением в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко направил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Известия» ознакомились с документом).