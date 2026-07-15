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Усыновили в зрелом возрасте и вырастили опорой: как сейчас живет приемный сын Наталии Белохвостиковой и Владимира Наумова

Усыновили в зрелом возрасте и вырастили опорой: как сейчас живет приемный сын Наталии Белохвостиковой и Владимира Наумова

Народная артистка Наталия Белохвостикова, звезда фильма «Красное и чёрное», уже давно ведет закрытый образ жизни.

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