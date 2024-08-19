Рассольник Ленинградский. Традиционный рецепт

Замечательный вкусный суп порадует ваших родных и близких! Время приготовления — 2,5 часа Ингредиенты: Говяжьи кости — 300 грамм Свиные кости — 300 грамм Лук репчатый — 1 шт Соль — по вкусу Специи и приправы — по вкусу Морковь — 1 шт Лук зеленый — 1 шт Картофель — 5 шт Селёные огурцы — […].
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