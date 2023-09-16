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Депутат Туров — о словах военкома про потери ВСУ: Киев воюет до последнего украинца

Депутат Туров — о словах военкома про потери ВСУ: Киев воюет до последнего украинца

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал заявление исполняющего обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковника Виталия Бережного о том, что за год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью.

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