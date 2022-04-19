«МЮ» не выигрывает у «Ливерпуля» в АПЛ с 2018 года – 5 поражений и 3 ничьих

«Манчестер Юнайтед» ни разу не победил «Ливерпуль» в АПЛ за последние четыре года. Маникунианцы под руководством Ральфа Рангника крупно уступили «Ливерпулю» (0:4) в рамках 30-го тура чемпионата Англии.
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