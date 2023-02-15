Маск назвал сроки назначения нового гендиректора Twitter

Социальная сеть Twitter может получить нового главного исполнительного директора к концу текущего года, заявил владелец компании, миллиардер южноафриканского Илон Маск, выступая виртуально 15 февраля на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
Социальная сеть Twitter может получить нового главного исполнительного директора к концу текущего года, заявил владелец компании, миллиардер южноафриканского Илон Маск, выступая виртуально 15 февраля на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
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