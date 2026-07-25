Жога призвал уральцев не публиковать последствия атак беспилотников

В Екатеринбурге МЧС ликвидирует пожар в Чкаловском районе после падения обломков беспилотника. Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога призвал уральцев не публиковать кадры последствий атак.
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