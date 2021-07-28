Шойгу: организованы безвозмездные поставки российского вооружения и техники для армии Таджикистана

Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана - Шойгу Ситуация в Афганистане требует принятия надлежащих мер, такая работа уже ведётся - Шойгу на переговорах с главой МО Таджикистана Поспешный вывод из Афганистана иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, всплеск активности террористов - Шойгу Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана - Шойгу Ситуация в Афганистане требует принятия надлежащих мер, такая работа уже ведётся - Шойгу на переговорах с главой МО Таджикистана Поспешный вывод из Афганистана иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, всплеск активности террористов - Шойгу .