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Царьград

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Министр Кравцов сообщил о росте интереса к тематическим сменам в 2026

Министр Кравцов сообщил о росте интереса к тематическим сменам в 2026

В 2026 году тематические смены, объединяющие отдых с направлением, стали популярны среди детей. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил их роль в развитии навыков коммуникации и командной работы, а также знакомстве с культурным разнообразием России.

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