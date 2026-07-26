Министр Кравцов сообщил о росте интереса к тематическим сменам в 2026

В 2026 году тематические смены, объединяющие отдых с направлением, стали популярны среди детей. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил их роль в развитии навыков коммуникации и командной работы, а также знакомстве с культурным разнообразием России.
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