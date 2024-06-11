Учитель добилась отмены выговора и компенсации после скандала в гимназии Кургана

Курганский городской суд частично удовлетворил иск учительницы Ларисы Павлюкевич к гимназии №27. Педагог начальных классов добилась отмены приказов руководства и частичного возмещения компенсации морального ущерба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии