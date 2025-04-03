Войска идут на Харьковскую область: новости СВО на вечер 2 апреля

Министерство обороны России сообщило, что за первые три месяца 2025 года Вооруженные силы Украины потеряли более 138 тысяч человек.
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