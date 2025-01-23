Андрей Травников поручил помочь новосибирским аграриям с обеспечением новой техникой

Господдержка аграриев является важнейшим направлением, обозначенным в региональной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» – актуальные изменения в нее утверждены правительством региона – документ подписан губернатором Андреем Травниковым 6 ноября, в период VII Агропродовольственного форума на тему «Технологическое лидерство – основа продовольственной безопасности».