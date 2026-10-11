Акушер-гинеколог опровергла заявление Онищенко о предельном детородном возрасте

Вероятность естественного зачатия у женщин после 50 лет минимальна. Заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил что женщина может забеременеть и родить в 60 лет, если у неё сохраняется менструальный цикл и обеспечена надлежащая медицинская поддержка.