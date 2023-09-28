Печкин и Севастополь: город обсуждает аферу в сфере перевозок

В средствах массовой информации сейчас активно обсуждают аферу, когда в 2020 году некие чиновники правительства Севастополя санкционировали продажу за бесценок критически необходимого для перевозок пассажирского катера.
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