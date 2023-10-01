«Народная рыба». Названы популярные отечественные виды рыб

Скумбрия, «красная» и селедка – самые популярные отечественные виды рыб среди россиян – своими любимыми эти сорта назвали 20%, 18% и 17% опрошенных соответственно, свидетельствуют данные исследования Россельхозбанка.
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