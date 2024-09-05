Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему россияне массово теряют недвижимость в Финляндии? Новый финский закон

Почему россияне массово теряют недвижимость в Финляндии? Новый финский закон

Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились квартир в ФинляндииTsuguliev/Shutterstock/FOTODOM Осенью прошлого года российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин потеряли квартиры в Пункахарью из-за банкротства управляющей компании.

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