На Ямале разработают новые формы патриотического воспитания

В Ноябрьске прошло совместное заседание комитета Законодательного собрания Ямала по социальной политике и Молодежного парламента, посвященное формированию нравственных ориентиров и любви к Родине у подрастающего поколения.
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