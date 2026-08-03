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Царьград

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Павел Мясоедов предупредил о рисках размещения контента в соцсетях

Павел Мясоедов предупредил о рисках размещения контента в соцсетях

Павел Мясоедов из Альянса по защите детей в цифровой среде подчеркнул важность цифровой гигиены. Риск несанкционированного использования контента в соцсетях остается высоким, ответственность за действия в интернете лежит на самих пользователях.

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