Павел Мясоедов предупредил о рисках размещения контента в соцсетях

Павел Мясоедов из Альянса по защите детей в цифровой среде подчеркнул важность цифровой гигиены. Риск несанкционированного использования контента в соцсетях остается высоким, ответственность за действия в интернете лежит на самих пользователях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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