На выставке «Россия» 31 декабря пройдёт широкое празднование Нового года

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 31 декабря пройдёт широкое празднование Нового года, в том числе состоятся квесты, шествия Дедов Морозов и выступления звёзд отечественной эстрады.
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