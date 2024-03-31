Жители Химок почтили память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Жители городского округа Химки почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». На девятый день с момента страшной трагедии в сквере имении Марии Рубцовой организовали стихийный мемориал, куда пришли люди, чтобы возложить цветы и зажечь «свечи памяти».