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Салат из корневого сельдерея, моркови и яблока

Салат из корневого сельдерея, моркови и яблока

Легкий, полезный, ароматный и очень вкусный салатик! За счет яблока и лимонного сока специфический вкус сельдерея немного нейтрализуется, и становится более мягким и нежным))) Прекрасный салатик для зимнего времени года, который насытит ваш организм витаминами, и конечно же укрепит ваш иммунитет!! Угощайтесь!!! Ингредиенты: 500 гр.

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