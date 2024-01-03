Салат из корневого сельдерея, моркови и яблока

Легкий, полезный, ароматный и очень вкусный салатик! За счет яблока и лимонного сока специфический вкус сельдерея немного нейтрализуется, и становится более мягким и нежным))) Прекрасный салатик для зимнего времени года, который насытит ваш организм витаминами, и конечно же укрепит ваш иммунитет!! Угощайтесь!!! Ингредиенты: 500 гр.