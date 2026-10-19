Друзья! Сердечно поздравляю всех поварят с нашим любимым праздником Международным "ДЕНЕМ ПОВАРА"! Желаю всем творческих удач на нашем любимом сайте ПОВАРЕНОК! Хочу поделиться - как можно приготовить съедобную тарелку для подачи - сырная корзиночка, в которую можно положить любой салатик.