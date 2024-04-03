Песков: рост числа контрактников говорит о сплочении общества вокруг Путина

Увеличение числа россиян, поступивших на контрактную службу, является свидетельством того, что общество консолидируется вокруг главы государства Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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