«Посмотрим на поведение»: Владимир Путин о судьбе вернувшихся звезд и миллиардеров в Россию Елена ГалицкаяВ ходе пресс-конференции, посвященной итогам визита в Киргизию, президент России Владимир Путин выразил свое мнение относительно россиян, вернувшихся на родину.
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