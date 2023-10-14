«Посмотрим на поведение»: Владимир Путин о судьбе вернувшихся звезд и миллиардеров в Россию Елена ГалицкаяВ ходе пресс-конференции, посвященной итогам визита в Киргизию, президент России Владимир Путин выразил свое мнение относительно россиян, вернувшихся на родину.