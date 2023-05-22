Доброе утро, Крым ☕️ День сегодня будет дождливым, не забудьте взять с собой зонт ☂️ Подробный прогноз погоды👇 В Симферополе +21 и небольшой дождь В Севастополе +18 и небольшой дождь В Евпатории +20 и небольшой дождь В Джанкое +19 и небольшой дождь В Ялте +17 и небольшой дождь В Алуште +18 и небольшой дождь В Керчи +19 и небольшой дождь В Армянске +20 и небольшой дождь В Бахчисарае +19 и небольшой дождь В Феодосии +18 и небольшой дождь В Судаке +17 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24tvcrimea24.