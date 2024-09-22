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Ксения Бородина о том, сколько продлится ее любовь с Николаем Сердюковым: «Делайте ставки, господа!»

Ксения Бородина о том, сколько продлится ее любовь с Николаем Сердюковым: «Делайте ставки, господа!»

В конце лета Ксения Бородина рассекретила роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым. Пара так активно демонстрирует чувства в соцсетях, что у публики возникли вопросы — не пиар ли это?В конце лета Ксения Бородина рассекретила роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

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